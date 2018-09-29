День Независимости Украины

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Палестина подала в суд на США

Палестина подала в суд на США
07:30 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Палестина просит суд обязать Соединенные Штаты отозвать свою дипломатическую миссию из Иерусалима.

Власти Палестины подали жалобу в Международный суд ООН на Соединенные Штаты в связи с решение президента Дональда Трампа перенести посольство страны в Иерусалим.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда, в жалобе Палестина указывает, что Вашингтон нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года в связи с особым статусом Иерусалима, передает РБК.

Как сообщалось ранее, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля.

"Но сегодня мы, наконец, признаем очевидное, что Иерусалим - это столица Израиля. Это ни больше ни меньше, чем признание реальности. Это также правильный поступок. Это то, что должно произойти. Именно поэтому, согласно закону о посольстве в Иерусалиме, я также даю распоряжение Государственному департаменту начать подготовку по переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал глава Белого дома.

Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая, и сопровождалось массовыми протестами палестинцев с десятками погибших.

Международный суд ООН - это судебный орган Организации Объединенных Наций для разрешения споров между странами. Палестина не является членом ООН, однако в 2012 году она была признана Генеральной Ассамблеей организации государством-наблюдателем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Иерусалим, ООН, Палестина, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

На границе Сирии и Иордании снова заработал пункт пропуска Консульство США в Ираке закроют Саудовская Аравия потребовала извинений от Канады

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь