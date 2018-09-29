Палестина подала в суд на США

Власти Палестины подали жалобу в Международный суд ООН на Соединенные Штаты в связи с решение президента Дональда Трампа перенести посольство страны в Иерусалим.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда, в жалобе Палестина указывает, что Вашингтон нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года в связи с особым статусом Иерусалима, передает РБК.

Как сообщалось ранее, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля.

"Но сегодня мы, наконец, признаем очевидное, что Иерусалим - это столица Израиля. Это ни больше ни меньше, чем признание реальности. Это также правильный поступок. Это то, что должно произойти. Именно поэтому, согласно закону о посольстве в Иерусалиме, я также даю распоряжение Государственному департаменту начать подготовку по переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал глава Белого дома.

Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая, и сопровождалось массовыми протестами палестинцев с десятками погибших.

Международный суд ООН - это судебный орган Организации Объединенных Наций для разрешения споров между странами. Палестина не является членом ООН, однако в 2012 году она была признана Генеральной Ассамблеей организации государством-наблюдателем.