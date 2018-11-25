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Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило сто человек

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Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило сто человек
17:19 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Сирии количество пострадавших в результате химической атаки боевиков на Алеппо увеличилось до 107 человек.

Подконтрольные сирийскому правительству районы города Алеппо в субботу ночью, 24 ноября, были обстреляны снарядами с ядовитым газом - сирийское государственное агентство SANA обвинило в атаке повстанцев. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье агентство SANA сообщило о 107 пострадавших в результате нападения на три района города с использованием снарядов, содержащих ядовитые газы, вызывающие проблемы с дыханием.

"Взрывные снаряды содержат токсичные газы, которые привели к удушью у мирных жителей", - сообщил глава полции Алеппо государственным сирийским СМИ. По его словам, пострадавшие были госпитализированы в разные больницы.

Агентство SANA распространило кадры, на которых медицинские работники переносят пострадавших и помогают им с кислородными масками.

Захер Батал, председатель синдиката врачей Алеппо, заявил, что на основе симптомов врачи подозревают использование хлора в снарядах. Среди симптомов - затрудненное дыхание, воспаление глаз, дрожь и потеря сознания.

По данным Reuters, эта атака стала крупнейшей в Алеппо по количеству жертв за последние два года, с того времени как сирийское правительство отбило город у повстанцев.

Москва, ключевой союзник Дамаска, обвинила повстанцев в бомбардировке Алеппо снарядами, наполненными хлором. Россия заявила, что в связи с нападением проведет переговоры с Турцией, которая поддерживает некоторые группы повстанцев.

В Идлибе зафиксированы первые ракетные удары, а в Алеппо - снаряды с хлором

Руководство повстанцев заявляет, что они не обладают химическим оружием и обвиняют правительство в Дамаске в попытках провокации. "Уголовный режим, согласно российским инструкциями, пытается обвинить повстанцев в использовании токсичных веществ в Алеппо. Это ложь", - заявил в Twitter представитель повстанческой группы Харакат Нуреддин аз-Зинки.

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Сирия, Хлор, Дамаск, Алеппо, Химатака.
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