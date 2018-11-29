В ООН заявили, что переговоры по Сирии не дали ощутимых результатов

Новости мира: Иран, РФ и Турция не добились ощутимого прогресса на переговорах в Астане.

На встрече в Астане Иран, Турция и Россия не смогли добиться ощутимого прогресса в вопросе создания сирийского конституционного комитета. Об этом сообщается в заявлении офиса посланника ООН по вопросам Сирии Стаффана де Мистуры, сообщает Reuters.

"Специальный представитель де Мистура глубоко сожалеет ... что не было ощутимого прогресса в преодолении десятимесячной безысходности относительно состава конституционного комитета", - говорится в сообщении.

Стаффан де Мистура считает, что данная встреча – упущенная возможность для народа Сирии ускорить создание "авторитетного, сбалансированного и всеобъемлющего сирийского конституционного комитета под эгидой ООН".

Напоминаем, что вчера, 28 ноября, в Астане стартовали двухдневные переговоры относительно Сирии между Россией, Ираном и Турцией.