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Армия Израиля конфисковала земли "Латинского патриархата"

Армия Израиля конфисковала земли &quot;Латинского патриархата&quot;
22:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Израиле армия конфисковала землю Латинского патриархата.

Латинский патриархат Иерусалима выступил с официальным протестом в связи с захватом израильской армией участка площадью 25 гектаров, расположенного на севере долины Иордана и принадлежащего патриархату. Об этом сообщает "Благовест-инфо".

"Патриархат находится в процессе изучения различных аспектов этого решения, чтобы дать адекватный ответ, оспорить его и минимизировать негативные последствия", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Латинского патриархата.

Захваченные земли расположены близ палестинских селений Таясир и Бардала. Они прилегают к военному лагерю израильской армии, который был недавно перестроен.

Власти Израиля конфискуют церковные земли в Иорданской долине

Как сообщили в Исламо-христианском совете Святой земли, власти Израиля оправдывают захват земель "военной необходимостью".

По словам Мутаза Бишарата, представителя Палестинской автономии, следящего за строительством еврейских поселений в долине Иордана, действия военных являются "вопиющим нарушением международного гуманитарного права". Конфискация церковных земель – составная часть стратегии, направленной на создание новых израильских поселений в данном регионе, убежден Бишарат.

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Израиль, Конфискация, Латинский патриархат.
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