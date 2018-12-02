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Иран: Мы будем продолжать разработку и испытание ракет

Иран: Мы будем продолжать разработку и испытание ракет
23:52 Вс, 2 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Иран не собирается отказываться от ракет, несмотря на недовольство США.

Иран продолжит испытание ракет, чтобы укрепить свою обороноспособность, и отрицает, что такие действия противоречат резолюциям ООН.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя вооруженных сил исламской республики.

"Мы будем продолжать разработку и испытание ракет. Это выходит за рамки ядерного соглашения и является вопросом нашей национальной безопасности, относительно которого мы не станем просить разрешения ни у одного государства", - заявил спикер вооруженных сил Ирана генерал Абоползал Шехарчи.

Государственный секретарь США Майк Помпео осудил испытания Ираном ракет средней дальности, что является нарушением международного соглашения 2015 г. относительно иранской ядерной программы, из которой Вашингтон недавно односторонне вышел.

Как сообщалось, Соединенные Штаты осудили испытание Ираном баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки в Европу, потому что это нарушает резолюцию Совбеза ООН и усиливает риски эскалации в регионе.

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Все по теме:

США, Ядерное оружие, Баллистические ракеты, Абоползал Шехарчи.
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