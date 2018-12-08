Глава МИД Ирана обвинил США в избытке оружия на Ближнем Востоке

Новости мира: Глава МИД Ирана заявляет, что США наводнили оружием Ближний Восток.

Соединенные Штаты продают на Ближний Восток оружие, количество которого превышает потребности региона, что превращает его в хранилище высокотехнологичного оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зарифе, сообщает информагентство ИРНА.

"Американцы наводнили этот район... Количество оружия, проданного в наш регион Соединенными Штатами, невероятно и намного превышает потребности региона, что является очень опасной политикой, которую проводят американцы в нашем регионе", - отметил Зарифе в кулуарах 2-й конференции по проблемам терроризма и межрегиональных связей в Тегеране.

По мнению Зарифа, такая политика превратила Ближний Восток в хранилище высокотехнологичного оружия, которое, к сожалению, не способствовало миру и безопасности в регионе.

Конференция по вопросам борьбы с терроризмом проходит 7-8 декабря в Тегеране. В ней принимают участие представители парламентов шести стран — России, Ирана, Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.