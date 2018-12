В Израиле расстреляли людей на остановке (Видео)

На Западном берегу реки Иордан недалеко от еврейского поселения Офра палестинцы открыли огонь из автомобиля по израильтянам, стоявшим на автобусной остановке, семь человек ранены.

Об этом сообщил представитель армии, передают "Новости Израиля".

Ofra attack claimed 11 wounded according to Hezbollah media , it came as a internal distraction to what is happening in the north - and especially after the UN failed to condemn Hamas pic.twitter.com/g5uDvLFpZA

— Coalition of Iranian Opposition Groups (CIOG) (@Michael16374273) 10 декабря 2018 г.