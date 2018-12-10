В Израиле расстреляли людей на остановке (Видео)

Новости мира: Боевики из машины обстреляли остановку с людьми в Израиле.

На Западном берегу реки Иордан недалеко от еврейского поселения Офра палестинцы открыли огонь из автомобиля по израильтянам, стоявшим на автобусной остановке, семь человек ранены.

Об этом сообщил представитель армии, передают "Новости Израиля".

Ofra attack claimed 11 wounded according to Hezbollah media , it came as a internal distraction to what is happening in the north - and especially after the UN failed to condemn Hamas pic.twitter.com/g5uDvLFpZA — Coalition of Iranian Opposition Groups (CIOG) (@Michael16374273) 10 декабря 2018 г.

По словам медиков, в результате стрельбы одна из семи пострадавших гражданских находится в критическом состоянии - 21-летняя женщина находится на последних месяцах беременности.

По информации агентства, израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, но нападавшим удалось скрыться.

В данное время ведется розыск стрелявших.

На место инцидента прибыли крупные силы армии и пограничной охраны, военнослужащие изымают записи камер видеонаблюдения, направленные на шоссе.