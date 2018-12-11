Йеменские хуситы и правительство провели мирные переговоры

Новости мира: Стороны конфликта в Йемене после мирных переговоров договорились об обмене пленными.

Йеменские хуситы и правительство во вторник во время мирных переговоров в Швеции договорились об обмене пленными. Об этом сообщает Reuters.

"В этот вторник представители йеменских хуситов и официальной власти, которую поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, во время мирных переговоров обменялись списками пленных и договорились об их обмене. Эти списки включают около 15 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Обмен пленными состоится через контролируемый хуситами аэропорт Сани на севере Йемена и подконтрольный правительственным силам аэропорт Саюн на юге. Процесс будет происходить под наблюдением представителей ООН и Красного Креста. Стороны йеменского конфликта договорились, что совместный комитет будет заниматься поиском пропавших без вести.

Как известно, переговоры в Швеции по урегулированию войны в Йемене проходят под эгидой ООН и продлятся до 13 декабря.

Война в Йемене между проиранскими хуситами и официальной властью, которую поддерживает Запад, а также суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией, длится с 2015 года и уже унесла более 10 тысяч жизней.