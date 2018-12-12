Новости мира: В Йемене стороны конфликта договорились возобновить работу столичного аэропорта.

На переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене сделали еще один шаг к укреплению доверия – договорились возобновить работу столичного аэропорта. Об этом сообщает Reuters.

"Воюющие стороны конфликта в Йемене в среду договорились об открытии аэропорта "Сана" в столице страны, на фоне призывов западных государств к введению мер по построению доверия до завершения первого раунда мирных переговоров под патронажем ООН через два года", - говорится в сообщении.

По данным источников Reuters обе стороны согласились, что международные авиарейсы будут приземляться в контролируемом правительственными войсками аэропорту для проверок, прежде чем получить доступ в Сану. Стороны еще должны согласовать, будут ли эти проверки осуществляться в аэропорту Аден или после приземления в Сане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен присутствовать на завершающем этапе переговоров в Швеции в четверг, чтобы поддержать усилия своего посланника относительно начала политического диалога с целью прекращения войны, длящейся почти четыре года. Следующий раунд переговоров может состояться в начале 2019 года.

Как известно, йеменские хуситы и правительство во вторник во время мирных переговоров в Швеции договорились об обмене пленными.