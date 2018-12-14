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В Иордании прошли антиправительственные протесты, произошли столкновения

В Иордании прошли антиправительственные протесты, произошли столкновения
16:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В столице Иордании Аммане люди устроили протест против запланированного правительством увеличения налогов и высокого уровня безработицы среди молодежи.

В иорданской столице Аммане сотни человек вышли на протест против увеличения налогов и высокой безработицы среди молодежи. Об этом сообщает АР.

"Сотни людей протестовали в столице Иордании против запланированного правительством увеличения налогов и высокой безработицы среди молодежи", - говорится в сообщении.

Возле здания офиса премьер-министра страны произошли стычки между протестующими и сотрудниками сил правопорядка, которые применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Это стало первым столкновением полиции и демонстрантов с начала регулярных акций протеста, возобновленных несколько недель назад. Предыдущие протесты, которые проходили весной, привели к отставке тогдашнего премьер-министра Хани Мульки, которого в итоге сменил Омар Раззаз.

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Как известно, экономика Иордании сильно пострадала из-за многолетнего конфликта в соседних Сирии и Ираке, в частности, в стране возникли проблемы с торговлей и наплывом беженцев.

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Правительство, Увеличение налогов, Протест в Иордании, Протест в Аммане, Высокий уровень безработицы среди молодежи.
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