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Новые протесты "желтых жилетов": на улицу выйдут 8 тысяч полицейских

Новые протесты &quot;желтых жилетов&quot;: на улицу выйдут 8 тысяч полицейских
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Полиция Франции выведет около 8 тысяч полицейских и бронированную спецтехнику на запланированную в Париже 5 волну массовых протестов движения "желтых жилетов".

В ответ на запланированную в Париже пятую волну массовых протестов движения "желтых жилетов" для охраны общественного порядка привлекут около 8 тысяч полицейских и бронированную спецтехнику. Об этом заявил руководитель национальной полиции Мишель Дельпеш.

"Количество сил будет, как привлекалось ранее (в прошлую субботу - прим. ред.): 8 тыс. личного состава, включая республиканские подразделения безопасности (CRS), мобильные отряды жандармерии и конную полицию", - заявил Дельпеш.

Он добавил, что на усиление работников правоохранительных органов, как и в прошлую субботу, во французской столице будут привлечены 14 единиц бронированной техники.

Ранее правительство Франции призвало "желтые жилеты" не прибегать к очередной, уже пятой, волне массовых протестных акций в Париже, которые сопровождались насилием и беспорядками.

Как сообщалось, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки Президента и премьер-министра. Особенно массовые беспорядки произошли в предыдущие субботы в Париже.

Вследствие протестов, 6 человек погибли, более 600 получили ранения. В целом по всей стране на прошлой неделе были задержаны около 2 тыс. демонстрантов, в частности 1082 в Париже.

В трех странах ЕС запланированы протесты "желтых жилетов"

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию. Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговый груз для наиболее уязвимых слоев населения.

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Полиция, Полицеские, Протесты в Париже, Желтые жилеты, Бронированная спецтехника.
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