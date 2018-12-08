В трех странах ЕС запланированы протесты "желтых жилетов"

Новости мира: "Желтые жилеты" на этих выходных планируют демонстрации в Бельгии и Нидерландах.

Протестное движение "желтых жилетов" набирает все больших оборотов во Франции, но также начинает активно распространятся по Западной Европе. В соседних Бельгии и Нидерландах запланированы аналогичные массовые протесты.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Стоит отметить, что ни Бельгия ни Нидерланды не предлагали повысить налог на топливо, это решение было принято исключительно французскими властями, последствия которого можно наблюдать последними неделями.

Полиция Брюсселя активно мобилизируется в центре города, ведь подобные акции уже проходили в бельгийской столице. Тогда были задержаны 70 человек за поджег двух машин и за столкновения с полицией.

Некоторые митинги запланированы у закрытых в субботу учреждениях ЕС, другие - в центре города.

В нидерландских городах Амстердам и Роттердам "желтые жилеты" также планируют бастовать этими выходными.

Во Франции уже есть первые задержанные по результатам проверки, такие меры предпринимаются во избежание повторения погромов на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" сегодня вновь с протестами выйдут на улицы Парижа.