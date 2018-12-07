Скачать
Пятница, 07.12.2018
В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбе с Россией
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбе с Россией
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Во Франции закроют туристические объекты из-за протестов "желтых жилетов"

Во Франции закроют туристические объекты из-за протестов &quot;желтых жилетов&quot;
09:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Париже из-за протестов "желтых жилетов" закроют для посищения Лувр, Эйфелеву башню и другие популярные места.

Во французской столице из-за запланированные на субботу новые протесты "желтых жилетов" закроют для посещения Лувр, Эйфелеву башню и другие популярные места. Об этом сообщается в Twitter на страницах туристических объектов.

 

"Через запланированную на субботу, 8 декабря, очередную акцию протеста "желтых жилетов" в Париже Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в течение всего дня", - говорится в сообщении на странице башни в Twitter.

Также отмечается, что в субботу из-за "исключительных обстоятельствах" не будет работать Лувр, музей-сад Тюильри и музей Эжена Делакруа.

Напомним, в субботу во Франции, в частности в Париже, анонсированы новые протесты "желтых жилетов".

Как сообщалось, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

"Желтые жилеты" считают недостаточным уступки французских властей

Правительство Франции уже согласилось на широкие уступки протестному движению так называемых "желтых жилетов" и приняло решение не повышать налоги на топливо в 2019 году, а не только в течение шестимесячного моратория, как было решено ранее.

Вместе с тем по состоянию на четверг, 6 декабря, активисты движения "желтых жилетов" не заявляли об отмене акций в Париже и других регионах, запланированных на ближайшую и последующие субботы, несмотря на уступки со стороны правительства. Ведь среди других требований "желтых жилетов" остаются повышение зарплат и социальной помощи в целом, а также восстановления налога на большие доходы (так называемый налог на богатство), который отменил президент Эммануэль Макрон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Лувр, Эйфелева башня, Желтые жилеты, Музей-сад Тюильри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
02 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
03 Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
04 Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
05 Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День Екатерины: приметы и гадания на 7 декабря
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь