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"Желтые жилеты" считают недостаточным уступки французских властей

&quot;Желтые жилеты&quot; считают недостаточным уступки французских властей
19:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Движение "Желтых жилетов" во Франции считают недостаточными уступки, на которые пошли местные власти.

Представители так называемого движения "желтых жилетов" во Франции считают недостаточными уступки со стороны премьер-министра Эдуарда Филиппа, который объявил мораторий на повышение акцизов на топливо на шесть месяцев. Об этом сообщает Le Figaro.

"Предложенные Филиппом изменения не соответствуют ожиданиям ("желтых жилетов" - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам главного представителя "желтых жилетов" Бенжамина Коши, вероятно мораторий со стороны власти будет считаться недостаточным среди митингующих.

"Французы - не воробьи, они не хотят крошек, которые им дает власть, они хотят багет", - сказал он, подчеркнув, что французы хотят изменить курс политики президента Эммануэля Макрона.

По мнению представителя протестующих в городе Тулузе Ифа Гаррека, уступки со стороны французского премьера были сделаны для того, чтобы выиграть время.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в стране мораторий на повышение акцизов на топливо на шесть месяцев.

Как сообщал Укринформ, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

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Как заявил накануне министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, в результате массовых акций протестов некоторые секторы экономики понесли убытки в объеме от 15% до 25%.

По данным Министерства внутренних дел, в результате протестов два человека погибли, 263 получили ранения, еще 412 демонстрантов были задержаны.

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Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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