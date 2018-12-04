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"Желтые жилеты": во Франции приостановят рост налогов до 2019 года

&quot;Желтые жилеты&quot;: во Франции приостановят рост налогов до 2019 года
15:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Французский премьер-министр заявил о приостановке дальнейшего повышения налога на топливо.

Во Франции премьер-министр Эдуард Филип заявил о приостановке дальнейшего повышения налога на топливо. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что с 17 ноября во Франции продолжаются акции протеста, организованные инициативой "Желтые жилеты". Активисты недовольны повышением цен на топливо. Целью протестов является предотвращение дальнейшего повышения цен.

Участники акций заявляют о том, что повышение налога и привело к росту цен на топливо. Отмечается, что такой уровень не наблюдался с 2000-х годов. Один литр бензина А-95 во Франции, по состоянию на сегодня, стоит около двух евро.

Протесты в Париже: задержаны почти 400 участников

В субботу, 2 декабря, во Франции протесты набрали оборотов: наиболее разрушительным оказался Париж, где активисты жгли машины, громили витрины и серьезно повредили их, даже серьезно повредили Триумфальную Арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

А, чтобы предотвратить пропаганду насилия, во Франции даже задумались о введении чрезвычайного положения. 

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Все по теме:

Франция, Протесты, Цены на топливо, Премьер-министр Франции, Желтые жилеты, Эдуард Филип.
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