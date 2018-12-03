Протесты в Париже: задержаны почти 400 участников

Новости мира: За время протестов в Париже участники акций подожгли шесть зданий, а также более 100 автомобилей.

Французская полиция задержала на минувших выходных 378 человек во время протестов, которые сопровождались крупными беспорядками в Париже, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что порядка 200 задержанных в понедельник и во вторник предстанут перед судом. Некоторым из них может грозить до семи лет тюремного заключения.

Глава парижской полиции Мишель Дельпюэш накануне вечером заявил, что беспорядки во французской столице достигли "беспрецедентного" уровня. Он осудил подобные действия. По его словам, протестующие в ходе столкновений с полицейскими использовали молотки, садовые инструменты, распыляли аэрозоли.

Руководитель столичной полиции отметил, что в беспорядках участвовало много людей, "на которых были надеты желтые жилеты", но также и радикально настроенные активисты ультраправых и ультралевых взглядов.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон после возвращения с саммита G20 в Буэнос-Айрес созвал экстренное заседание. Он распорядился, чтобы премьер-министр страны Эдуар Филипп провел в понедельник встречу с главами основных французских политических партий, а также представителями движения.

Э.Макрон также рекомендовал главе МВД Кристофу Кастанеру изучить вопрос возможности "адаптации" сил обеспечения порядка с учетом событий 1 декабря.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В субботу протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции - как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".