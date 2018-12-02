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В Париже "желтые жилеты" повредили Триумфальную арку

В Париже &quot;желтые жилеты&quot; повредили Триумфальную арку
21:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Участники акции против повышения цен на топливо во Франции разрисовали и повредили один из символов страны – Триумфальную арку.

Национальный центр памятников Франции уже начал работы по восстановлению Триумфальной арки.

Участники протестов так называемых «желтых жилетов» исписали стены монумента разнообразными надписями вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты ликуют".

Кроме этого, была повреждена декоративная отделка монумента и статуи, которые украшают арку.

"Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки" - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв к Триумфальной арке.

Сообщается, что сейчас монумент закрыли для общественности, а Национальный центр памятников Франции уже начал работы по его восстановлению. 

Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители

Всего во время протестов в Париже, по состоянию на второе декабря, уже задержали 378 человек, а 133 – получили ранения, в том числе 23 полицейских. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные полиции.

В течение субботних протестов участники возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и вступали в столкновения с полицией.

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Все по теме:

Париж, Триумфальная арка, Желтые жилеты, Просты в Париже, Памятники Франции, Макрон в отставку.
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