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Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители

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Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
15:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В парижской акции приняли участие около пяти тысяч человек.

В Париже полиция задержала 412 участников акции протеста против повышения налогов на топливо, 133 человека травмированы.

"Полиция Парижа, столицы Франции, сообщает, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 года (их называют еще "желтые жилеты") и правоохранителями 412 человек арестовали, 133 человека получили травмы, среди которых 23 правоохранители", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, протестующие строили баррикады посреди улиц в центре Парижа, зажигали пиротехнику, разрушали собственность и бросали камни в полицейских. Правоохранители, чтобы унять протестующих, применили водометы и слезоточивый газ. Более десятка станций метро в центре Парижа были закрыты.

По всей стране, согласно сообщениям французских медиа, протестовали около 75 тысяч человек.

Макрон заявил, что ответственные за беспорядки в Париже понесут наказание

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон запланировал на 2 декабря внеочередное собрание с премьер-министром и министром внутренних дел Франции, чтобы обсудить ситуацию.

Напомним, во Франции уже почти две недели продолжаются акции протестов так называемых желтых жилетов, которые выступают против повышения акцизов на топливо, налоговой политики правительства в целом и требуют отставки президента Макрона.

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Париж, Президент Франции, Эммануэль Макрон, Протесты в Париже, Желтые желеты.
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