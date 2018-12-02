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Макрон заявил, что ответственные за беспорядки в Париже понесут наказание

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Макрон заявил, что ответственные за беспорядки в Париже понесут наказание
11:12 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что накажет хулиганов, устроивших погром в центре Парижа и повредивших Триумфальную арку.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен наказать людей, которые организовали в субботу, 1 декабря, беспорядки в центре Парижа.

Макрон пообещал, что их личность будет установлена и они ответят в суде за свои действия. Президент Франции считает недопустимыми погромы, которые были совершены, в отличие от мирных акций протеста.

Он намерен заняться решением данной проблемы сразу же, как вернется с саммита G20, который 1 декабря завершился в Буэнос-Айресе.

Напомним, в Париже 1 декабря прошли акции протеста движения "Желтые жилеты", члены которого протестуют против повышения цен на бензин.

Во время протеста произошли столкновения демонстрантов с полицией. Хулиганы жгли машины, строили баррикады, прорывались в частные дома в наиболее престижных округах французской столице. Они даже сделали краской оскорбительные надписи в адрес Э.Макрона на одном из символов города - Триумфальной арке.

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Беспорядки, Наказание, Участники, Триумфальная арка, Эммануэль Макрон, Протесты в Париже.
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