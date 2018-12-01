Полиция Парижа задерживает провокаторов в желтых жилетах

Новости мира: В центре Парижа из-за протестов "желтых жилетов" местная полиция проводит массовые задержания радикально настроенных людей.

В районе Елисейских полей в Париже местная полиция проводит задержания демонстрантов "Желтых жилетов", которые намерены устраивать провокации, сообщают парижские СМИ.

По информации главы МВД Кристофора Кастанера в центре Парижа изначально собралось 200 мирных протестующих, но на подступах к Елисейским полям находится около 1,5 тысяч радикально настроенных людей, которые пытаются провоцировать правоохранителей.

"Наши силы безопасности дают отпор хулиганам. Задержаны уже 39 человек", - отметил К.Кастанер.

На Елисейских полях во всех магазинах прекращена торговля, а владельцы торговых лавок всеми средствами защитили витрины от погромов.

Демонстранты из движения "желтых жилетов" на прошлой неделе вышли на улицы Парижа с требованием снизить цены на бензин, повышение которых инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время массовых забастовок пострадало много магазинов в центре столицы, а полиция принимает жесткие меры по обеспечению безопасности. Это отпугнуло часть протестующих, а местные СМИ не рекомендуют туристам и местным жителям приходить в центр города.

Украинский МИД также выступил с предупреждением украинцам не посещать центр Парижа в связи с забастовкой "желтых жилетов".

Напомним, ранее в Бельгии местные жители поддержали "желтых жилетов" и также вышли на улицы и устроили столкновения с полицией.

Движение "желтых жилетов" - это стихийное движение недовольных ростом цен на горючее, возникшее в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга по желтым аварийным жилетам, положенным под лобовое стекло.