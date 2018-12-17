Теракт в сирийском Африне: По меньшей мере 9 погибших

Новости мира: При взрыве машины в сирийском Африне погибли девять человек.

Автомобиль взорвался на продуктовом рынке на северо-западе сирийского города Африн. В результате погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей и источники, передает УНН.

Город располагается недалеко от границы с Турцией. Агентство отмечает, что за несколько дней похожи взрывы происходили в оживленных районах городов Азазе, Рае и Эль-Баб, также расположенных рядом с сирийско-турецкой границей. По данным Associated Press, в результате взрыва погибли восемь человек и еще 20 получили ранения.

Как сообщалось ранее, автомобиль со смертником взорвался во вторник на окраине афганского Кабула, унеся жизни 12 человек, еще 12 получили ранения.