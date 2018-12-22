Иран начал военные учения в Персидском заливе после прибытия туда авианосца США

Новости мира: КСИР начал военные учения в Персидском заливе.

Иранский корпус стражей Исламской революции в субботу начал военные учения в районе Персидского залива после того, как туда прибыл американский авианосец.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение

"Иранские гвардейцы начали в эту субботу военные учения в Персидском заливе с участием судов, вертолетов, дронов, реактивной артиллерии и частей специального назначения. Это произошло через день после вхождения в залив американского авианосца John C. Stennis", - говорится в сообщении.

В свою очередь командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари подчеркнул, что эти учения помогут "иранским врагам понять, какой сокрушительной может быть наш ответ на их действия".

Как сообщалось, отношения между Тереганом и Вашингтоном ухудшились с мая этого года из-за жестких санкций, введенных и усиленных против Ирана президентом США Дональдом Трампом.