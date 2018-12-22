Скачать
Суббота, 22.12.2018
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
В Киеве &quot;минировали&quot; центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
В Киеве "минировали" центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Иран начал военные учения в Персидском заливе после прибытия туда авианосца США

Иран начал военные учения в Персидском заливе после прибытия туда авианосца США
22:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: КСИР начал военные учения в Персидском заливе.

Иранский корпус стражей Исламской революции в субботу начал военные учения в районе Персидского залива после того, как туда прибыл американский авианосец.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение

"Иранские гвардейцы начали в эту субботу военные учения в Персидском заливе с участием судов, вертолетов, дронов, реактивной артиллерии и частей специального назначения. Это произошло через день после вхождения в залив американского авианосца John C. Stennis", - говорится в сообщении.

В свою очередь командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари подчеркнул, что эти учения помогут "иранским врагам понять, какой сокрушительной может быть наш ответ на их действия".

Как сообщалось, отношения между Тереганом и Вашингтоном ухудшились с мая этого года из-за жестких санкций, введенных и усиленных против Ирана президентом США Дональдом Трампом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Персидский залив, Мохаммад Али Джафари, КСИР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды
05 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь