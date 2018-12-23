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Правительство Грузии простит банковские долги более 600 тысяч граждан

Правительство Грузии простит банковские долги более 600 тысяч граждан
12:52 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что свыше 600 тысяч граждан встретят Новый год без банковских долгов.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уверен, что треть человеческого капитала страны, которая из-за избыточной кредиторской задолженности до настоящего времени находилась в "черном списке" банков, из-за чего практически была лишена возможности участвовать в экономической и социальной жизни страны, с 2019 года вновь активно включится в эти процессы.

"Как и было обещано, более 600 тыс. наших граждан, или треть нашего человеческого капитала, встретят Новый год без банковских долгов", - заявил М.Бахтадзе в субботу вечером в интервью телекомпании "Имеди".

Комментируя инициативу правительства, направленную на преодоление в стране проблемы избыточной задолженности населения, в результате которой до конца текущего года предусматривается списание, то есть обнуление числящихся за заемщиками просроченных долгов на общую сумму около 1,5 млрд лари (порядка $563 млн), премьер отметил, что это "одноразовая акция, но очень хороший шанс для граждан начать жизнь с чистого листа".

"Мы открываем перспективу самому главному нашему ресурсу - человеческому капиталу, что позволит сделать нашу экономику более устойчивой, а банковско-финансовую отрасль более здоровой", - подчеркнул М.Бахтадзе.

Процесс обнуления задолженности, в котором решающую роль играет учрежденный миллиардером Бидзиной Иванишвили международный благотворительный фонд "Карту", начался 15 декабря и завершится 31 декабря. На основании договоренностей, достигнутых с банками, микрофинансовыми и онлайн-организациями, с числящихся в их "черных списках" заемщиков списывается просроченная кредиторская задолженность, которая не превышает 2 тыс. лари.

Перед началом данной акции, Национальный банк Грузии с 1 сентября упразднил "черный список" Бюро кредитной информации, в который попадали заемщики, имеющие просрочки по кредитам. Теперь в случае просрочки заемщику уже не присваивается "негативный" статус, а в кредитной истории отражаются лишь фактические данные, например, сколько дней просрочки допустил тот или иной клиент.

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Финансовые организации в свою очередь самостоятельно проверяют, как заемщик оплачивал кредит, и сами же оценивают, можно ли выдавать ему новый. Функцию же надзора за работой кредитно-информационных бюро взял на себя Национальный банк Грузии.

С 1 января 2019 года Нацбанк Грузии планирует ввести в действие новые правила выдачи финансовыми институтами кредитов физическим лицам, ужесточающие требования к заемщикам. Согласно вводимым правилам, все финансовые институты, выдающие займы, будут обязаны предоставлять их лишь после анализа платежеспособности клиента.

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Все по теме:

Правительство, Новый год, Премьер-министр Грузии, Списание, Мамука Бахтадзе, Кредитные долги.
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