Новый президент Грузии приняла присягу

Новости мира: После принятия присяги прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.

Саломе Зурабишвили приняла присягу на конституции Грузии, после чего прозвучал гимн страны и было произведено семь артиллерийских залпов.

Саломе Зурабишвили приняла присягу, официально вступив в должность президента Грузии. Об этом сообщает "Грузия Online".

До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая. Зурабишвили приняла присягу на конституции Грузии.

Инаугурация проходит в крепости Батонис Цихе в городе Телави. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

Должность президента Саломе Зурабишвили будет занимать шесть лет.