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Новый президент Грузии приняла присягу

Новый президент Грузии приняла присягу
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: После принятия присяги прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.

Саломе Зурабишвили приняла присягу на конституции Грузии, после чего прозвучал гимн страны и было произведено семь артиллерийских залпов.

Саломе Зурабишвили приняла присягу, официально вступив в должность президента Грузии. Об этом сообщает "Грузия Online".

До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая. Зурабишвили приняла присягу на конституции Грузии. 

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Инаугурация проходит в крепости Батонис Цихе в городе Телави. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

Должность президента Саломе Зурабишвили будет занимать шесть лет.

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Грузия, Присяга, Президент Грузии, Георгий Маргвелашвили, Саломе Зурабишвили, Принятие присяги в президенты, Принятие присяги.
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