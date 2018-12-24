В Афганистане автомобиль подорвался на мине, погибли семь человек

Новости мира: В провинции Газни в Центральном Афганистане погибли семь мирных жителей из-за взрыва мины.

Семь человек погибли при подрыве автомобиля на мине в уезде Дих-Як провинции Газни в центральном Афганистане, сообщает в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на данные местных властей.

В офисе губернатора провинции заявили, что взрыв произошел вечером 23 декабря, автомобиль с мирными жителями направлялся на юго-восток Афганистана. Среди погибших есть женщины и дети.

Власти провинции возложили ответственность за происшествие на Талибан.

Напомним, 22 ноября более 50 человек погибли в результате мощного взрыва в столице Афганистана. 29 октября террорист-смертник взорвал взрывчатку возле здания избирательной комиссии Афганистана в Кабул ранив не менее шести человек.