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Теракт в Кабуле: убиты двое нападавших, в помещении остаются заложники

Теракт в Кабуле: убиты двое нападавших, в помещении остаются заложники
21:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Кабуле в последствии теракта убиты двое нападавших, в помещении остаются заложники, удалось эвакуировать около 200 чиновников.

В Кабуле во время атаки национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана были убиты двое нападавших, в помещении остаются заложники. Об этом сообщает афганский телеканал TOLOnews.

В МВД Афганистана заявили, через три часа после начала атаки, правительственные силы безопасности, которые прибыли сразу после подрыва автомобиля, убили двух нападавших. Удалось эвакуировать около 200 чиновников, однако "большинство служащих до сих пор остаются внутри здания".

Очевидцы рассказывают о вертолетах, которые кружат над районом атаки и оказывают помощь наземным силам.

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Как сообщалось, группа нападавших осуществила около 15.00 понедельника штурм правительственного здания в центре Кабула. Атака началась с подрыва заминированного автомобиля у министерства общественных работ. После этого боевики, число которых не сообщается, начали стрельбу и вошли в здание национального управления.

Информации о жертвах нападения пока нет. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за атаку.

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Теракт, Афганистан, Заложники, Жертвы, Кабул, Террорист-смертник.
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