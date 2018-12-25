В Израиле пройдут досрочные выборы в парламент

Новости мира: Правительство Израиля приняло решение провести досрочные выборы 9 апреля 2019 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и главы партий, входящих в правящую коалицию, распустили Кнессет и объявили досрочные выборы

Об этом сообщает АР. "Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду договорился провести досрочные выборы 9 апреля", - говорится в сообщении.

По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Очередные выборы в стране были запланированы на ноябрь 2019 года. Проблемой, которая привела к таким последствиям, стал законопроект Министерства обороны о призыве в израильскую армию.

В настоящее время Минобороны Израиля руководит премьер Нетаньяху. Он сменил на этой должности Авигдора Либермана, который в ноябре 2018 года ушел в отставку в знак протеста против соглашения о перемирии с радикальным исламистским движением ХАМАС.

Партия Либермана Наш дом – Израиль покинула правящую коалицию и вместе с партиями Кулану и Байт Йехуди призвала к досрочным выборам. В свою очередь, глава израильского правительства первоначально расценил подобные призывы как "безответственные". По его мнению, в свете напряженной ситуации в области безопасности такие требования являлись "ненужными и ошибочными".