Иран без проблем торгует нефтью, несмотря на американские санкции

Новости мира: Не смотря на американские санкции, Иран не испытывает трудностей со сбытом нефти.

Иран заявляет, что его частные экспортеры, несмотря на американские санкции, не испытывают никаких трудностей со сбытом нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра нефтяной отрасли Ирана Биджана Занганеха.

"Наши частные экспортеры, которые торгуют нефтью, не имеют никаких проблем в этой сфере. В ближайшее время 3 миллиона баррелей сырой нефти могут быть проданы негосударственным торговым компаниям", - заявил иранский министр.

Как сообщалось, Иран начал продажу нефти для экспорта частным компаниям в конце октября – как раз перед тем, как новые и более жесткие американские экономические санкции против Тегерана вступили в силу.

Американские санкции против Ирана, возобновленные президентом Дональдом Трампом в мае и усиленные в ноябре этого года, направлены главным образом как раз на иранскую нефтяную отрасль – основу экономики этой страны. Однако 8 стран получили от США разрешение и дальше покупать иранскую нефть.