Ракетный удар по Сирии: Ливан направит жалобу в Совбез ООН

Новости мира: Ливан пожалуется на Израиль в Совбез ООН.

Ливан направит жалобу в Совбез ООН относительно израильских ракетных ударов по сирийской территории.

Об этом сообщает The National со ссылкой на местные СМИ.

"Министерство иностранных дел Ливана подаст жалобу против Израиля в Совет Безопасности ООН, после того, как Израиль осуществил авиаудары по территории Сирии с угрозой для полетов гражданских авиалайнеров над воздушным пространством Ливана", - говорится в сообщении.

Министр транспорта Ливана Юсеф Фенианос подтвердил в среду, что авиаудары угрожали безопасности полетов гражданских авиалайнеров, которые летали над воздушным пространством Ливана.

Ливан едва избежал "катастрофы", сообщается в заявлении государственного Национального информационного агентства Ливана. Как известно, некоторые СМИ сообщают об атаке Израиля в ответ на обстрел. По их данным, сирийское государственное агентство SANA подтвердило, что воздушная атака над Дамаском проводилась израильскими военно-воздушными силами. Часть ракет удалось перехватить, однако несколько сирийских солдат пострадали.