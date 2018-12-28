В Каире возле пирамид взорвался туристический автобус, есть погибшие и раненые

Новости мира: В Каире вблизи пирамид в результате детонации взрывного устройства взорвался туристический автобус, погибли 2 человека, еще 10 ранены.

В пятницу в каирском районе Гиза возле пирамид взорвался туристический автобус, в результате чего 2 человека погибли, а менее 10 получили ранения. Об этом сообщает The Sun.

"В эту пятницу в египетской столице в результате детонации взрывного устройства возле знаменитых пирамид в Гизе взорвался автобус с туристами. Известно по меньшей мере о 2 погибших и 10 раненых", - говорится в сообщении.

Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, неизвестно. Взрывчатка была брошена в автобус, когда тот ехал по дороге. Известно, что один из погибших был египтянином. О национальности других пострадавших информации нет.

Как известно, это первая за последние 2 года террористическая атака на иностранных туристов в Египте. Египетские пирамиды в Гизе являются чрезвычайно популярным туристическим местом, где ежегодно бывает почти 15 миллионов посетителей.