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Боевой вертолет Израиля нанес удар по посту ХАМАС в Газе

Боевой вертолет Израиля нанес удар по посту ХАМАС в Газе
12:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Боевой вертолет Израиля 29 декабря нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, опострадавших информации не поступало.

Израильский боевой вертолет нанес в субботу удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня (29 декабря) один запуск был идентифицирован с территории сектора Газа по израильской территории. В ответ израильский боевой вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике. О пострадавших в результате этой атаки сообщений не поступало.

Как сообщило израильское государственное радио Kan, запущенная из сектора Газа в субботу ракета упала в незаселенную местность в пустыне Негев на юге Израиля. По его данным, жертв и разрушений в результате обстрела нет. Kan отмечает, что это первый запуск с палестинского анклава с 13 ноября, когда радикалы из Газы выпустили за сутки по Израилю почти пять сотен ракет и минометных снарядов, а израильская армия в ответ нанесла удары по 160 целям боевиков в секторе.

Ранее сообщалось, что израильские солдаты открыли огонь по группе вооруженных людей, пытавшихся проникнуть на занятую Израилем часть Голанских высот — так называемую сторону "Альфа" на границе с Сирией. 

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Все по теме:

УДАР, ХАМАС, Сектор Газа, Запуск ракеты, Боевой вертолет Израиля, Военный пост.
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