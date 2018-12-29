Спасательный вертолет разбился в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах разбился вертолет, перевозивший спасательный отряд в рамках поисковой операции.
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные СМИ.
"В субботу в Объединенных Арабских Эмиратах разбился спасательный вертолет, все члены экипажа погибли", - сообщило местное новостное агентство WAM.
Как отмечается, вертолет перевозил спасательный отряд, проводивший поисково-спасательные операции в районе Джабал-Джи в эмирате Рас-Аль-Хайма.
О количестве людей, находившихся на борту воздушного судна во время аварии, не сообщается.
Начато расследование причин катастрофы.