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Израиль вышел из ЮНЕСКО

Израиль вышел из ЮНЕСКО
01:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Израиль вслед за США тоже официально вышел из ЮНЕСКО.

Соединенные Штаты и Израиль с 2019 года покинули Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Причину ухода объяснил представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. Он сказал, что его страна не планирует быть членом "организации, что действует против нее".

"ЮНЕСКО – это орган, который непрерывно переписывает историю, в частности стирая связи евреев с Иерусалимом. Им (этим органом – ред.) манипулируют враги Израиля, поэтому он постоянно выделяет единую еврейское государство для осуждения", – подчеркнул Данон.

Напомним: в октябре 2017 года США объявили, что планируют выйти из ЮНЕСКО, в частности из-за антиизраильской, по мнению Вашингтона, политики организации. 31 декабря это решение вступило в силу.

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Израиль, ЮНЕСКО, ООН, Дэнни Данон.
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