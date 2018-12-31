США официально покидают ЮНЕСКО

Новости мира: Сегодня, 31 декабря 2018 года, вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО.

Решение США о выходе из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вступает в силу в понедельник.

О прекращении участия в работе организации с 31 декабря 2018 года госдепартамент США объявили бывшей тогда генеральным директором ЮНЕСКО Ирине Боковой в октябре 2017 года.

Одновременно Вашингтон сообщил, что намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя.

Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, на его взгляд, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе.

Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, 1 октября 2018 года в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 30 государств присоединились к совместному заявлению относительно оккупированного Крыма на поддержку Украины. Тогда же были подтверждены намерения о начале прямого мониторинга на полуострове. До сих пор организация получала данные по ситуации в Крыму с разных источников.

Кроме того, в ЮНЕСКО констатировали, что ситуация в Крыму с начала его оккупации Россией ухудшается. В докладе Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, в частности, приводятся факты грубых нарушений со стороны оккупационной власти прав украинцев и крымских татар в сфере образования, использование родного языка и обеспечение свободы СМИ.