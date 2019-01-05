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Иран намерен отправить военные корабли в Атлантический океан

Иран намерен отправить военные корабли в Атлантический океан
16:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Военные источники в Иране сообщили, что военно-морской флот могут направить в Атлантический океан.

Иран объявил о планах направить морской флот в Атлантический океан. Об этом сообщает I24news со ссылкой на военные источники.

"Военно-морской флот разрабатывал план размещения флотилии в Атлантическом океане в течение нескольких лет, и теперь все, кажется, готово к запуску миссии", - сообщили военные источники.

Иранские военные отметили, что миссия начнется в начале следующего иранского года, в конце марта.

Флотилия получит новый фрегат Sahand, который был представлен только в прошлом месяце, а также недавно модернизированный корабль Kharg вместимостью 33 000 тонн.

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Ожидается, что суда будут базироваться в порту дружественной латиноамериканской страны, к примеру Венесуэлы. Оба корабля принадлежат к числу крупнейших среди иранского флота и могут перевозить вертолеты.

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Иран, Атлантический океан, Военно-морской флот, Направление, Размещение флотилии.
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