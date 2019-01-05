Скачать
Суббота, 05.01.2019
Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле: что обсуждалось
Президенты Турции и Украины встретились в Стамбуле: что обсуждалось
ЦИК отказала правозащитнику в регистрации кандидатом в президенты
ЦИК отказала Ратушу в регистрации кандидатом в президенты
Челси нашел замену Морате в Италии
Челси нашел замену Морате в Италии
Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках

Пираты захватили нескольких моряков в Гвинейском заливе

Пираты захватили нескольких моряков в Гвинейском заливе
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Пираты в Гвинейском заливе напади на судно MSC MANDY под флагом панамы, на котором находились 23 россиянина и один украинец.

Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе, сообщает отраслевой портал "Портньюс" со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) Росморречфлота.

По данным отраслевого агентства "Портньюс", на борт судна ворвались 7 - 9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием (3 единицы АК - 47) и холодным оружием (ножи, мачете).

Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик, повар).

Нидерланды очищают побережье от товаров из смытых в море контейнеров (Видео)

Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет. После нападения, по указанию судовладельца, судно последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Судно, Нападение, Россияне, Гвинейский залив, Пираты, Экипаж, Украинец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
04 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
05 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 4 января: первый кандидат в президенты Украины и победа Цуренко
Главные новости 4 января
В Стамбуле сегодня подпишут Томос для ПЦУ
В Стамбуле сегодня подпишут Томос для ПЦУ
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рецепт дня: медовые пряники с глазурью к Рождеству
Рецепт дня: медовые пряники с глазурью к Рождеству
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь