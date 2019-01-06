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В МИД Ирана обвинили ЕС в задержке запуска механизма обхода санкций США

В МИД Ирана обвинили ЕС в задержке запуска механизма обхода санкций США
04:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: МИД ИРИ заявляет, что из-за зависимости ЕС от США невозможно запустить обход санкций.

Доминирование американской валюты в мировой финансовой системе, а также взаимосвязь экономик Евросоюза и США мешают принять решение по механизму, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана. С таким мнением, как сообщило агентство IRNA, выступил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передает УНН.

"Доминирование доллара, так же как и взаимосвязь экономик ЕС и США, среди причин, почему финансовый механизм для обхода санкций все еще не запущен", — сказал Гасеми, подчеркнув, что ответственность за затягивание его запуска Иран возлагает на Евросоюз.

По его словам, ЕС следует принять стратегическое решение, так как терпение Ирана на исходе. Он отметил, что ЕС необходимо добиться экономической независимости от США, так как постоянные угрозы с американской стороны в отношении европейских компаний являются важным фактором, влияющим на имплементацию нового финансового механизма.

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ЕС, Иран, Санкции, Бахрам Гасеми.
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