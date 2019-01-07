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Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на удар палестинцев

Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на удар палестинцев
08:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из сектора Газы.

ВВС Израиля обстреляли в ночь на понедельник несколько военных объектов ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.

"В ответ на запуск ракеты по Израилю из сектора Газа истребители Армии обороны поразили несколько целей террористов на территории военного лагеря ХАМАС на севере сектора Газа", - отмечается в заявлении израильских военных.

Также в Армии обороны Израиля сообщили, что израильская система ПРО "Железный купол" перехватила как минимум одну ракету, запущенную палестинцами из сектора Газа в ночь на понедельник.

"Система ПРО "Железный купол" идентифицировала и перехватила ракету, пущенную из сектора Газа по Израилю", - говорится в заявлении.

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Газета The Times of Israel сообщает, что звуки сирены раздались в южном израильском городе Ашкелоне и его окрестностях после 03:00 по местному времени. По ее данным, жители города слышали звуки взрывов от перехвата ракеты.

Ранее израильская авиация атаковала военные посты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров, с прикрепленными к ним взрывными устройствами, в Израиль.

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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, ВВС Израиля, Ракетный удар.
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