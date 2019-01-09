Новости мира: Государственный секретарь США Майк Помпео совершил необъявленный визит в Ирак, где встретился с иракскими чиновниками.

Парламент Ирака сообщил, что государственный секретарь США Майк Помпео в среду, 9 января, совершил необъявленный визит в Ирак.

Как сообщает иностранное издание, Помпео встретился с иракскими чиновниками, в частности со спикером парламента.

Известно, что после посещения Ирака госсекретарь США Майк Помпео улетел в Амман. Сообщается, что у него также запланированы визиты в Египет, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Сообщается, что во время встреч на высоком уровне с лидерами стран, госсекретарь США будет призывать союзников на Ближнем Востоке продолжать борьбу с угрозами со стороны Ирана и террористов "ИГИЛ" после того, как ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из Сирии.

Напомним, 26 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп также совершил необъявленный визит в Ирак, где провел встречу с военнослужащими американского контингента в этой стране. Были запланированы официальный прием и встреча Абдель Махди и Трампа, однако она не состоялась из-за расхождений во взглядах по поводу ее организации. Она была заменена телефонным разговором, во время которого стороны обсудили сложившуюся обстановку, особенно в свете решения президента США о выводе войск из Сирии, а также совместное сотрудничество по борьбе с ИГИЛ и обеспечение безопасности и стабильности народов стран региона.