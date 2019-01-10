Президент Ирана анонсировал запуск в космос двух спутников

В течение следующих недель Иран запустит в космос два сателлита благодаря ракетам собственного изготовления.
Об этом в четверг заявил президент страны Хассан Рухани, передает AP.
"Скоро, в течение следующих недель, мы запустим два сателлита в космос, используя ракеты собственного изготовления", - сказал он.
На прошлой неделе иранские власти сообщили, что три сателлита успешно прошли предпусковые тесты.
Как сообщает AP, в начале января госсекретарь США Майк Помпео назвал планы Ирана по запуску спутников нарушением резолюции Совбеза ООН.
Вашингтон и его союзники опасаются, что таким образом Иран будет применять технологии по запуску сателлитов для разработки ракет большой дальности.
Однако, в Тегеране подчеркнули, что эти запуски никоим образом не нарушают резолюцию.
Отмечается, что в течение последнего десятилетия Иран уже запускал на орбиту несколько сателлитов, однако все они недолго смогли продержаться в космосе. А в 2013 году страна даже запустила обезьяну в космос.