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Президент Ирана анонсировал запуск в космос двух спутников

Президент Ирана анонсировал запуск в космос двух спутников
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: По заявлению Хасана Рухани, Иран вскоре запустит два спутника в космос

В течение следующих недель Иран запустит в космос два сателлита благодаря ракетам собственного изготовления.

Об этом в четверг заявил президент страны Хассан Рухани, передает AP.

"Скоро, в течение следующих недель, мы запустим два сателлита в космос, используя ракеты собственного изготовления", - сказал он.

На прошлой неделе иранские власти сообщили, что три сателлита успешно прошли предпусковые тесты.

Как сообщает AP, в начале января госсекретарь США Майк Помпео назвал планы Ирана по запуску спутников нарушением резолюции Совбеза ООН.

Вашингтон и его союзники опасаются, что таким образом Иран будет применять технологии по запуску сателлитов для разработки ракет большой дальности.

Однако, в Тегеране подчеркнули, что эти запуски никоим образом не нарушают резолюцию.

Отмечается, что в течение последнего десятилетия Иран уже запускал на орбиту несколько сателлитов, однако все они недолго смогли продержаться в космосе. А в 2013 году страна даже запустила обезьяну в космос.

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Иран, Космос, Хассан Рухани, Иранская космическая программа.
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