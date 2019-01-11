Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии

Новости мира: Возглавляемая США коалиция заявила о начале выхода из Сирии.

Возглавляемая США коалиция против ИГИЛ начала процесс выхода из Сирии.

Об этом заявил ее представитель полковник Шон Райан, в пятницу, пишет Reuters.

Коалиция "начала процесс нашего обдуманного выхода из Сирии. Из-за беспокойства по поводу оперативной безопасности мы не будем обсуждать конкретные сроки, места или передвижения войск", - сказал полковник.

По данным CNN, в последние дни США вывели из Сирии некоторую наземную военную технику.

Как сообщалось ранее, в последние дни США вывели из Сирии некоторую наземную военную технику, что свидетельствует о начале вывода американских войск из страны в соответствии с приказом президента Дональда Трампа.