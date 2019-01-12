На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Новости мира: Сирены воздушной тревоги сработали неподалеку сектора Газа.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в субботу в двух районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа, оповещая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

"В региональных советах Сдот-Негев и Шаар Ха-Негев сработали сирены воздушной тревоги", — говорится в распространенном военными коммюнике.

Сегодня, истребители израильских ВВС вошли в субботу в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны во время ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщило агентство Al-Watania, по его информации, самолеты появились также в небе над прибрежным городом Захрани и сделали провокационные полеты на малой высоте.