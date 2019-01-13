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Израиль подтвердил удар по иранским объектам в Сирии

Израиль подтвердил удар по иранским объектам в Сирии
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил информацию о совершении атак военных Израиля на объекты группировок в Сирии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху признал атаки израильских военных на объекты Ирана и Хезболлы в сирийской столице Дамаске. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на израильские и сирийские медиа.

"Вооруженные силы Израиля атаковали сотни иранских объектов и целей группировки Хезболла", - заявил Нетаньяху во время еженедельного заседания правительства в воскресенье.

Это свидетельствует об официальном признании Израилем организации нападений в пятницу в столице Сирии Дамаске.

"В течение последних 36 часов ВВС Израиля атаковали хранилища иранского оружия в международном аэропорту Дамаска", - сказал глава правительства газете The Times of Israel.

В пятницу официальное сирийское арабское информационное агентство (SANA) заявило, что сирийские ВВС перехватили ракеты, выпущенные израильскими самолетами вблизи Дамаска.

Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Как сообщалось, 1 января состоялась первая двусторонняя встреча высокого уровня после объявления Дональдом Трампом решения о выводе войск США из Сирии: встреча между госсекретарем США Майклом Помпео и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху.

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Сирия, Израиль, Военные, Беньямин Нетаньяху, Атаки.
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