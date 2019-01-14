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Понедельник, 14.01.2019
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"Акт враждебности": Иран вызвал "на беседу" посла Польши

&quot;Акт враждебности&quot;: Иран вызвал &quot;на беседу&quot; посла Польши
04:09 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: korrespondent.net

Новости мира: Иран вызвал польского дипломата, говорит об "акте враждебности".

МИД Ирана вызвал дипломата посольства Польши в Тегеране, чтобы выразить протест против запланированной на февраль конференции о состоянии дел на Ближнем Востоке и влиянии Ирана на ситуацию.

Об этом сообщает RMF24.

Конференция, соорганизаторами которой также выступают США, должна пройти в Варшаве.

В здании МИД Ирана польскому дипломату заявили, что принятое польским правительством решение о проведении конференции является "актом враждебности в отношении Ирана". В Иране пригрозили Польше ответными мерами на этот шаг.

"Польский временный поверенный в делах дал объяснения о конференции и заверил, что она не носит антииранского характера" - сообщило государственное агентство Ирана IRNA.

Конференция о ситуации на Ближнем Востоке состоится 13-14 февраля.

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Польша, Иран, МИД Ирана.
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