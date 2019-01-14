"Акт враждебности": Иран вызвал "на беседу" посла Польши

МИД Ирана вызвал дипломата посольства Польши в Тегеране, чтобы выразить протест против запланированной на февраль конференции о состоянии дел на Ближнем Востоке и влиянии Ирана на ситуацию.
Об этом сообщает RMF24.
Конференция, соорганизаторами которой также выступают США, должна пройти в Варшаве.
В здании МИД Ирана польскому дипломату заявили, что принятое польским правительством решение о проведении конференции является "актом враждебности в отношении Ирана". В Иране пригрозили Польше ответными мерами на этот шаг.
"Польский временный поверенный в делах дал объяснения о конференции и заверил, что она не носит антииранского характера" - сообщило государственное агентство Ирана IRNA.
Конференция о ситуации на Ближнем Востоке состоится 13-14 февраля.