"Акт враждебности": Иран вызвал "на беседу" посла Польши

Новости мира: Иран вызвал польского дипломата, говорит об "акте враждебности".

МИД Ирана вызвал дипломата посольства Польши в Тегеране, чтобы выразить протест против запланированной на февраль конференции о состоянии дел на Ближнем Востоке и влиянии Ирана на ситуацию.

Об этом сообщает RMF24.

Конференция, соорганизаторами которой также выступают США, должна пройти в Варшаве.

В здании МИД Ирана польскому дипломату заявили, что принятое польским правительством решение о проведении конференции является "актом враждебности в отношении Ирана". В Иране пригрозили Польше ответными мерами на этот шаг.

"Польский временный поверенный в делах дал объяснения о конференции и заверил, что она не носит антииранского характера" - сообщило государственное агентство Ирана IRNA.

Конференция о ситуации на Ближнем Востоке состоится 13-14 февраля.