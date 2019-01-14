Авиакатастрофа в Иране: сообщается об одном выжившем

Новости мира: После крушения самолета с 16 людьми близ Тегерана обнаружен один выживший.

Пока лишь один человек обнаружен выжившим после того, как в понедельник к западу от Тегерана потерпел крушение грузовой самолет "Боинг-707" с 16 людьми на борту, передает агентство Associated Press со ссылкой на иранские экстренные службы.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось найти тела семи жертв катастрофы. Судьба других пока неизвестна.

Руководитель пресс-службы правительства Киргизии Чингиз Эсенгулов сообщил агентству "Интерфакс", что иранский грузовой самолет "Боинг-707" был нанят иранскими Вооруженными силами для перевозки мяса. На борту находились только граждане Ирана.

Также сообщается, что самолет перевозил мясо из Бишкека (Киргизия) и совершил аварийную посадку в аэропорту Фатх, хотя должен был сесть на другом аэродроме в Кередже. Отметим, всего в районе Кереджа, который фактически является пригородом Тегерана, расположено три аэродрома.

Напомним, ранее было известно о семи погибших в крушении Boeing. По официальной информации, во время посадки пилот не справился с управлением, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и, врезавшись в дом в жилом районе, загорелся. Сначала поступала информация о том, что экипаж состоял из 10 человек. Позже стало известно, что на борту лайнера находились 16 человек.