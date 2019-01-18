Скачать
Пятница, 18.01.2019
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Порошенко просит украинцев молиться и бороться за единство
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Ханский дворец в Крыму могут включить в два списка ЮНЕСКО
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)
Тематические идеи для свадьбы, которая вам запомниться на всю жизнь (Фото)

Макрон: Франция сохранит военное присутствие на Ближнем Востоке в 2019 году

Макрон: Франция сохранит военное присутствие на Ближнем Востоке в 2019 году
06:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Эмманюэль Макрон считает, что любая поспешность в выводе войск может стать ошибкой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что французские военные останутся на Ближнем Востоке на протяжении всего 2019 года, несмотря на решение США вывести свой контингент из Сирии.

"(Франция - ИФ) в составе международной коалиции сохранит присутствие в Леванте (название стран восточной части Средиземного моря, в том числе Сирии - ИФ)", - сказал Э.Макрон, выступая на военной базе близ Тулузы.

"Объявленный США вывод (американских войск - ИФ) из Сирии не может заставить нас отклониться от нашей стратегической цели - ликвидации ИГ", - отметил он.

По словам французского лидера, "любая поспешность в выводе войск может стать ошибкой".

Э.Макрон также заявил, что битва против ИГ не закончена и призвал "продолжать содействовать стабилизации обстановки" на Ближнем Востоке.

Ранее в январе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция будет готова вывести свои войска из Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение кризиса в этой ближневосточной стране.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Ряд европейских стран, в том числе Франция, подвергли критике это решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда выразил сожаление в связи с этим шагом Д.Трампа, отметив важность того, чтобы "союзники были надежными".

В настоящее время французские военные дислоцированы, в частности, в Сирии и Ираке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Ближний Восток, Эмманюэль Макрон, 2019 год, Военное присутствие на Ближнем Востоке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
02 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
03 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Какие ошибки вы всегда делаете при чистке зубов
Какие ошибки вы всегда делаете при чистке зубов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь