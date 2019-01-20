В Дамаске прогремел мощный взрыв, есть убитые и раненые

Новости мира: В одном из районов Дамаска произошел мощный взрыв, чем он вызван пока неизвестно также, как и о количестве пострадавших.

В одном из районов столицы Сирии Дамаска в воскресенье утром произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera .

"Взрыв произошел недалеко от отделения службы военной разведки на юге города. Сообщается о нескольких убитых и раненых, но мы не смогли сразу проверить информацию о пострадавших", - говорится в заявлении Сирийского центра по правам человека.

Непонятно, был ли взрыв вызван взрывным устройством, или атакой смертника, сказали в центре, добавив, что после взрыва возникла стрельба.

Инцидент, произошедший в час пик в первый рабочий день недели, уже назвали "террористическим актом".

Как сообщалось, по меньшей мере 16 человек погибли во время террористического нападения в сирийском городе Манбиж, среди которых четверо - граждане США. Террорист-смертник активировал взрывное устройство, когда приблизился к американскому патрулю в людном месте.