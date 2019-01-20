Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

В Дамаске прогремел мощный взрыв, есть убитые и раненые

В Дамаске прогремел мощный взрыв, есть убитые и раненые
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В одном из районов Дамаска произошел мощный взрыв, чем он вызван пока неизвестно также, как и о количестве пострадавших.

В одном из районов столицы Сирии Дамаска в воскресенье утром произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera .

"Взрыв произошел недалеко от отделения службы военной разведки на юге города. Сообщается о нескольких убитых и раненых, но мы не смогли сразу проверить информацию о пострадавших", - говорится в заявлении Сирийского центра по правам человека.

Непонятно, был ли взрыв вызван взрывным устройством, или атакой смертника, сказали в центре, добавив, что после взрыва возникла стрельба.

Инцидент, произошедший в час пик в первый рабочий день недели, уже назвали "террористическим актом".

Как сообщалось, по меньшей мере 16 человек погибли во время террористического нападения в сирийском городе Манбиж, среди которых четверо - граждане США. Террорист-смертник активировал взрывное устройство, когда приблизился к американскому патрулю в людном месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Дамаск, Пострадавшие, Мощный взрыв.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Пакьяо решением судей победил Бронера
05 Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
Епифаний рассказал подробности его интронизации
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь