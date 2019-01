На улице сирийского Манбиджа произошел мощный взрыв (Видео)

Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

В свою очередь курдский телеканал "Курдистан 24" информирует, что среди жертв есть двое американских солдат, еще несколько получили ранения.

По предварительным данным, целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных.

#Syria #Aleppo #NorthAleppo #NorthernAleppo #Manbij Video of the location inside Manbij that was targeted by a #ISIS #ISIL #IS #Daesh suicide bomber who targeted international coalition and Kurdish Forces pic.twitter.com/HwewTvZZg5

The moment two of your soldiers were killed and 4 more injured. Killed and injured by Turkish backed Jihadists you allowed to collect on the border of #Manbij, North Syria. I guess this is fake news as well? This is the result of #TurkishBackedTerrorism that you cannot deny. pic.twitter.com/iWpEiM6crc

— Dr. Hawzhin Azeez (@Dr_HawzhinAzeez) 16 января 2019 г.