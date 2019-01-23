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Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа

Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) атаковали объекты в секторе Газа.

Израильские военные ответили на обстрелы с территории сектора Газа, об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"В течение дня террористы несколько раз обстреливали наших военнослужащих, дислоцированных вдоль израильской границы с Газой. В ответ на это истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам в военном лагере ХАМАС на севере Сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Армии обороны Израиля.

Ранее Jerusalem Post написала, что израильские ВВС атаковали цели террористов в Газе во вторник вечером в ответ на обстрел израильских сил. В одном из таких инцидентов был ранен в голову офицер Армии обороны Израиля.

Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии

По сообщениям ряда СМИ, по меньшей мере, две базы ХАМАС подверглись воздушным ударам. Один член ХАМАС был убит, а еще четверо получили ранения.

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Израиль, Сектор Газа, ВВС Израиля, Военно-воздушные силы Израиля.
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