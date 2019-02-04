Президент Ирака: Трамп не запрашивал разрешение у Багдада, можно ли оставить войска

Новости мира: Президент Ирака Бархам Салих заявил, что Дональд Трамп не спрашивал разрешения на сохранение военного присутствия США.

Президент США Дональд Трамп не спрашивал Ирак о разрешении на сохранение военного присутствия США с целью "наблюдения за Ираном". Об этом заявил президент Ирака Бархам Салих на форуме в Багдаде, сообщает Reuters.

"Президент Дональд Трамп не спрашивал у Ирака разрешения на сохранение военного присутствия США, чтобы "наблюдать за Ираном", - заявил Салих, призвав США "не перегружать Ирак своими проблемами".

Так Салих прокомментировал интервью Трампа для CBS, в котором президент заявил, как важно сохранить военное присутствие США в Ираке, чтобы Вашингтон мог пристально следить за Ираном, потому что Иран - это реальная проблема".

Салих подчеркнул, что войска США в Ираке находятся в соответствии с соглашением между двумя странами, которое имеет конкретную миссию по борьбе с терроризмом, и что США должны этого придерживаться. Ирак, как известно, находится в затруднительном положении, поскольку напряженность между двумя его крупнейшими союзниками, США и Ираном, растет.

«Для Ирака является принципиальным интересом иметь хорошие отношения с Ираном и другими соседними странами», - заявил Салих.